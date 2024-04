Mit Machete bedroht: Polizist schießt in die Luft

Vor der Drogenhilfeeinrichtung Drob Inn am Hauptbahnhof (St. Georg) hat die Polizei am Donnerstag in die Luft geschossen – bei der Festnahme eskalierte die Lage. Gegen 17.45 Uhr wurden zwei Beamte auf einen Streit vor dem „Drob Inn“ aufmerksam. Beide Kontrahenten standen sich „augenscheinlich bedrohlich“ gegenüber, so Polizei sprecher Thilo Marxsen, beide waren bewaffnet: Einer mit einem Schlagstock, der andere mit einer Machete .

Die Beamten gingen dazwischen: Während der Mann mit dem Schlagstock seine Waffe „auf mehrfache Ansprache fallen ließ“, reagierte der Mann mit der Machete nicht, sondern wandte sich den Polizeibeamten „in offensichtlich drohender Haltung“ zu, so Marxsen weiter. Daraufhin schoß einer der Polizisten in die Luft. Erst dann ließ der Mann die Machete fallen

Machete Polizei Festnahme Drogenhilfeeinrichtung

