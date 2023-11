'Mit Jesus ins Krankenhaus': Bradley Cooper rettete Brooke Shields nach Krampfanfall

“ Anschließend sei die Schauspielerin mit dem Kopf voran gegen die Wand geprallt. Sie beschrieb ihren Zustand wie folgt: „Ich hatte Schaum vor dem Mund, war völlig blau und versuchte, meine Zunge zu schlucken.“ 2021 erlitt Brooke Shields einen Oberschenkelbruch Als sie wieder zu sich kam, habe sie sich bereits in einem Krankenwagen befunden - neben Bradley Cooper, der ihre Hand hielt. „Ich dachte, so muss es sein, wenn man stirbt.

