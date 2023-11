'Mit Jesus ins Krankenhaus': Bradley Cooper rettete Brooke Shields nach Krampfanfall

Die 58-Jährige erinnerte sich:"Ich bereitete mich auf die Show vor und trank so viel Wasser, dass ich nicht wusste, dass ich einen niedrigen Natriumgehalt hatte." Schließlich verließ sie das Café auf der Suche nach einem Taxi.

Also habe sie kehrt gemacht, um im anliegenden Szene-Restaurant"L'Artusi" nach Hilfe zu fragen."Zwei fremde Frauen kamen auf mich zu, und plötzlich begann alles, schwarz zu werden." Anschließend sei die Schauspielerin mit dem Kopf voran gegen die Wand geprallt. Sie beschrieb ihren Zustand wie folgt:"Ich hatte Schaum vor dem Mund, war völlig blau und versuchte, meine Zunge zu schlucken.

Gesundheitliche Hürden musste Brooke Shields in ihrem Leben schon einige überwinden. Erst im Januar 2021 musste sich die 58-Jährige nach einem folgenreichen Fitness-Unfall mühsam zurück ins Leben kämpfen. Ein Sturz von einem Balance-Board zog einen komplizierten Oberschenkelbruch nach sich. Es waren mehrere chirurgische Eingriffe notwendig.

Vor einem Jahr zog sie sich wegen einer schweren Krankheit aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt trat Weltstar Céline Dion erstmals wieder öffentlich in Erscheinung. Gemeinsam mit ihren Söhnen schaute sie ..."Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Pia Tillmann und ihr Lebensgefährte Zico Banach sorgen sich nach einem Autounfall um ihr erstes gemeinsames, ungeborenes Baby. Via Instagram ließ die 35-Jährige ihre ...

