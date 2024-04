Mit intimen Fotos erpresst

William Wragg , ein prominenter Abgeordneter der Konservativen Partei des britischen Premierminister s Rishi Sunak ist in einen Erpressung sskandal um Sexting - Nachrichten verwickelt. Es geht um pikante Fotos – und jetzt ermittelt die Polizei auch gegen den Tory-Abgeordneten. Wragg gab persönliche Telefonnummern von Kollegen weiter Er habe mit einer Person intime Fotos ausgetauscht, die er auf einer Dating-App für schwule Männer kennengelernt habe, sagte Wragg der Zeitung Times.

Mit den Bildern sei er in der Folge erpresst worden und habe persönliche Telefonnummern von Kollegen an den Kontakt weitergeleitet. Die Polizei ermittelt.Sexting meint unter anderem, dass sich Menschen selbstgemachte Fotos mit erotischen Bildern von sich zuschicken, per Handychat oder auch im Web. Und genau das hat der britische Politiker wohl gemach

William Wragg Abgeordneter Konservative Partei Premierminister Rishi Sunak Erpressung Sexting Fotos Polizei Dating-App Schwule Männer Telefonnummern Kollegen

