Missratener Start des Abiturs 2023 führt zu umfangreichen Technik-Tests für das Abi-Start 2024

Der missratene Start des Abitur s 2023 war für Zehntausende Prüflinge und für die NRW -Regierung eine beispiellose Pleite. Beim Abi-Start 2024 soll alles anders werden. Nach dem Pannen- Abitur 2023 sollen umfangreiche Technik-Tests im Vorfeld sicherstellen, dass die diesjährigen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen für alle rund teilnehmenden 81.000 Schüler innen und Schüler ab dem 16. April problemlos anlaufen.

"Das Schulministerium trifft alle erforderlichen Vorkehrungen für einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Abiturs", versicherte die oberste Bildungsbehörde des Landes der Deutschen Presse-Agentur inWegen Technik-Pannen beim Herunterladen der Aufgaben hatte der Start des Abiturs im vergangenen Jahr erstmals in der Landesgeschichte um zwei Tage verschoben werden müssen - eine Nervenprobe für rund 30.000 Prüflinge an etwa 900 Schulen. Zudem war ein IT-Leck beim Landesschulinstitut bekannt geworden, das Tausende Datensätze betra

Abitur Technik-Tests NRW Prüfungen Schüler Schulministerium

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lufthansa-Aktie klettert: Lufthansa-Tochter Lufthansa Technik erzielt 2023 RekordergebnisDie Wartungstochter der Lufthansa hat das vergangene Jahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

„Steadfast Jupiter 2023“ - ESUT - Europäische Sicherheit & TechnikDie größte und bedeutendste NATO-Gefechtsstandübung seit Ende des Kalten Krieges in einer einzigartigen Übungsumgebung. Mehr als 24 Hauptquartiere (HQs) mit mehr als 7.000 Teilnehmenden übten an verschiedenen Standorten in einem fiktiven aber realitätsnahen Szenar. Die Logistikschule der Bundeswehr war ein Übungsstandort.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »

Nur drei Tage nach Start: Kino-Sensation aus 2023 bricht Rekord auf Disney+„Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)“ konnte in kürzester Zeit allerlei Zuschauer*innen auf Disney+ anlocken – und brach so..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Netflix plante 2023-Start: Sci-Fi-Serie „3 Body Problem“ verzögerte sich wegen dieser Schlüsselszene„3 Body Problem“ feierte vor Kurzem seine Netflix-Premiere. Ursprünglich sollte die Serie jedoch bereits im vergangenen Jahr erscheinen..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

BILENDI: Results for the 2023 financial year: marked improvement in profitability in the second half of 2023DJ BILENDI: Results for the 2023 financial year: marked improvement in profitability in the second half of 2023 BILENDI BILENDI: Results for the 2023 financial year: marked improvement in profitability

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Abi 2024: Nach IT-Fiasko 2023 laufen Belastungstests auf HochtourenDer Start des Abiturs 2023 war für Zehntausende Prüflinge und für die NRW-Regierung eine beispiellose Pleite. Beim Abi-Start 2024 soll alles anders werden.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »