Miss World 2024 Krystyna Pyszková spricht über ihren hektischen Terminkalender

Seit ihrem Sieg Anfang März bei der Wahl zur „ Miss World 2024 “ jettet Krystyna Pyszková (25) von einem Termin zum nächsten. Immer perfekt gestylt, immer lächelnd. Doch was bei der 25-Jährigen so leicht wirkt, ist harter Terminstress. Wie viel ihr tatsächlich zugemutet wird, verriet die Tschechin jetzt in einem Interview. Sogar ihr Studium hat sie für den Job als schönste Frau der Welt zunächst auf Eis gelegt.

„Mein Studium ist unterbrochen, ich studiere im Moment nicht“, sagte sie gegenüber dem Promi-Portal „Super.cz“. „Das Programm ist sehr intensiv. Ich wache um vier Uhr auf, das Programm endet um neun Uhr abends“, so Pyszková. Damit ist die Miss gut 17 Stunden auf den Beinen! Hinzu kommen Reisen und der damit verbundene Jetlag: Gerade meldete sie sich aus dem Flieger von New York nach London, zuvor hatte sie Kinder in Afrika besucht. Nach der Wahl zur schönsten Frau der Welt durfte die Studentin kurz auf Mauritius Kraft tanken, dann ging die Tour losstand für die Influencerin (250 000 Follower) außerdem ein Treffen mit dem Justizminister an, um über die Unterstützung von Opfern von Straftaten zu spreche

