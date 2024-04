Miranda Kerr spricht über ihre Familienplanung

Miranda Kerr gibt einen Einblick in ihre Familienplanung . Das Model hat gemeinsam mit seinem Mann Evan Spiegel drei Söhne – aus einer früheren Ehe mit Orlando Bloom ging ebenfalls ein Sohnemann hervor. Nun plaudert die Laufstegschönheit im Interview mit Daily Telegraph aus, dass es unwahrscheinlich sei, dass sie und Evan erneut Eltern werden. 'Ehrlich gesagt, ich fühle mich, als wäre ich fertig. Ich bin so zufrieden.

' Doch obwohl sie vier Söhne hat, haben diese wohl keine großen Gemeinsamkeiten, wie Miranda außerdem verrät. 'Es ist verrückt, dass man vier Jungs hat und sie alle so unterschiedlich sind', erklärt sie erstaunt. Ihre Jungsschar sei fast wie eine eigene Basketballmannschaft, fügt die Beauty scherzhaft hinzu. Die Geburt ihres vierten Wonneproppens verkündete der ehemalige Victoria's Secret-Engel Ende Februar auf Snapchat.

Miranda Kerr Familienplanung Model Evan Spiegel Kinder Interview

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Miranda Kerr: Mit diesem Workout kommt sie nach der Geburt in Top-FormVierfach-Mama und Model Miranda Kerr genießt die Kennenlernzeit mit Baby Pierre. Damit sie trotzdem effektiv, aber sanft wieder in Form kommt, hat sie ein...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ist das Signal, das der Iran mit dem Angriff wirklich senden willIn der Nacht zum Sonntag griff der Iran Israel mit hunderten Raketen und Drohnen an. Der Angriff hat eine neue Qualität, so Sicherheitsexperte Nico Lange (CDU). Er schätzt, dass Israel ein ganz bestimmtes Signal senden will.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Das ist das beeindruckendste KI-Tool, das ich bisher gesehen habe und es könnte YouTube revolutionierenSprachbarrieren ade! Ihr schaut momentan noch keine französischen, peruanischen oder japanischen YouTuber? Unser Autor Jan glaubt: Das ändert sich...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Forscher warnt: Das ist das Schlimmste, das du zum Frühstück essen kannstObwohl es als beliebter Frühstücksklassiker gilt, warnt ein britischer Forscher vor einem beliebten Obst zum Frühstück. Hier liest du, was du morgens besser nicht essen solltest.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »