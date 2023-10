Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent auf 4.117,37 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 36,454 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,347 Prozent auf 4.151,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4.137,23 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4.156,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.103,78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500 Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 45,16 Prozent auf 0,05 USD), DexCom (+ 10,11 Prozent auf 89,29 USD), Intel (+ 9,29 Prozent auf 35,54 USD), Capital One Financial (+ 9,19 Prozent auf 97,74 USD) und Amazon (+ 6,83 Prozent auf 127,74 USD).

FinanzenNet »

