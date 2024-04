Ministerpräsidentin Schwesig fordert 'Ewigkeitsgarantie' für die SPD

Ende Januar gab die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern in einem Interview mit dem Berliner 'Tagesspiegel' eine bemerkenswerte Aussage zu Protokoll. Bundesratspräsidentin Schwesig befand: 'Demokratie in Deutschland ist für mich ohne eine starke Sozialdemokratie nicht vorstellbar'. So nebenbei forderte die Regierungschefin also eine Art 'Ewigkeitsgarantie' für die SPD ein.

Im Grundgesetz ist ein gesonderter SPD-Bestandsschutz auch trotz sinkender Umfragewerte für die Kanzlerpartei nicht vorgesehen. Die Ewigkeitsgarantie gilt nur für ganz bestimmte Verfassungsartikel. Dennoch: Damit die SPD-Werte wieder besser werden und die Ewigkeit erreichbar bleibt, fängt die SPD jetzt offenbar bei den ganz Kleinen an: Am Gründonnerstag kamen Mitarbeiter aus Schwesigs Wahlkreisbüro in neun der 24 Kindergärten der städtischen Kita GmbH. Alle neun liegen ausgerechnet in Schwesigs Wahlkreis in Schwerin

Schwesigs SPD-Ostergruß an Schweriner Kita-Kinder 'unanständig'?Die SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, fährt mit einer Partei-Werbung in Schweriner Kitas Kritik ein. Schwesig ließ an Kinder der städtischen Kita GmbH Schoko-Osterhasen mit SPD-Logo verteilen. Die CDU spricht von einer 'unanständigen Parteiwerbung'.

