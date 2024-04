Ministerpräsident Hendrik Wüst beginnt USA-Reise mit Unternehmensbesuchen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst beginnt seine mehrtägige USA-Reise mit Unternehmensbesuche n. In Los Angeles will er sich am Montag ein Forschungsinstitut anschauen, das mit der US- Raumfahrt behörde Nasa zusammenarbeitet, wie die Staatskanzlei Düsseldorf mitteilte. Geplant ist unter anderem ein Besuch des Raumfahrt kontrollzentrums und des Reinraums für Raumsonden-Missionen.

Begleitet wird der Ministerpräsident von einer Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Luft- und Raumfahrt, Justiz sowie Film- und Medienbranche. Das Abendprogramm soll dann bunt werden: Wüst besucht einen Empfang und Themenabend der Filmwirtschaft in Los Angeles. Vorgestellt wird eine Dokumentation über den Hürdenläufer Edwin Moses, die von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert wurde.

