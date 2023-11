Ministeriumsbrief erschüttert die Haushaltspolitik in Berlin

In Berlin macht mal wieder ein Ministeriumsbrief die Runde. Solche Schreiben sorgen in der Hauptstadt regelmäßig für Aufregung, und nicht immer stehen Anlass und Reaktionen in einem angemessenen Verhältnis. Diesmal aber ist die Nervosität berechtigt. Denn der Brief aus dem Finanzministerium zeigt, dass die Auswirkungen des Karlsruher Urteils noch größer als gedacht sind.verhängt. Laufende Ausgaben sind zwar weiter möglich und bestehende Finanzzusagen werden eingehalten.

Aber: Es dürfen zunächst keine weiteren dazukommen. Mit einem, der den Regierungsapparat lahmlegen würde, ist die Berliner Haushaltssperre nicht gleichzusetzen. Dennoch ist sie brisant, weil nun immer deutlicher wird: Mit ihrer Entscheidung haben die Verfassungsrichter die Haushaltspolitik in Gänze erschüttert. Das Karlsruher Urteil bezieht sich zwar zunächst auf den Klimafonds, in dem nun ein 60-Milliarden-Euro-Loch klafft. Das könnte beispielsweise Zuschüsse für neue Halbleiterfabriken in Ostdeutschland betreffe





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Droht Union SO ein Absturz?Berlin, Berlin, der Abstiegskampf steigt in Berlin!

Herkunft: bzberlin - 🏆 72. / 59 Weiterlesen »

Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena BerlinBerlin (ots) - Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Ein Auswärtsspiel in Berlin: Atmosphäre in Berlin 'wurmt' die NationalspielerIn Berlin muss das deutsche Team gegen eine Auswärtskulisse antreten: Die türkischen Fans pfeifen jede Aktion der DFB-Elf aus. Thomas Müller zeigt sich verärgert.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Giffey: Berlin hat ein SauberkeitsproblemBerlin ist nicht wirklich eine saubere Stadt - zumindest an manchen Stellen. Die Stadtreinigung BSR tut ihr Möglichstes, soll mehr Geld erhalten. Doch Senatorin Giffey sieht in Sachen Müllvermeidung auch andere in der Pflicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum. Und so soll es im vierten Quartal dann doch schon wieder bergauf gehen, während die Langzeitpläne umgesetzt werden. So langsam glaubt das auch die Börse, die...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »