Ministerin reist nach Marokko: Fachkräfte für Deutschland

Ministerin reist nach Marokko: Ihr Fachkräfte, kommet Deutschland braucht Arbeitskräfte. Um die anzulocken, reist Entwicklungsministerin Schulze nach Marokko. Doch es geht auch um Abschiebungen. Entwicklungsministerin Schulze reist nach Marokko auf der Suche nach Fachkräften Foto: Bernd Elmenthaler/imago BERLIN taz | Deutschland sucht händeringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Gerade erst warben der Bundespräsident und der Arbeitsminister in Vietnam um Fachkräfte.

Nun machen sich am Donnerstag auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (alle SPD) auf den Weg nach Marokko. Auch dort soll es am Donnerstag um Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt gehen. Doch auch das Thema Abschiebungen dürfte auf der Tagesordnung stehen. „Wir wollen irreguläre Migration begrenzen und reguläre Arbeits- und Fachkräftemigration stärken und gestalten“, sagte Svenja Schulze der ta





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwarzarzt Bruno verarztet illegal in Deutschland BeschäftigteVor geraumer Zeit verlor er wohl seine Approbation als Arzt. Da war so eine Geschichte, irgendwas mit Drogen, und nun verarztet Bruno eben schwarz und im verhüllenden Schutz der Nacht all jene, die, wenn sie krank werden, nicht in ein Krankenhaus gehen können: illegal in Deutschland Beschäftigte, Menschen ohne Krankenversicherung, auf die ein oder andere Weise Kriminelle und kriminell Gewordene.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Bauernproteste in Deutschland: Die Wut der BauernDer Traktor ist derzeit das Zeichen der Unzufriedenheit. Die Landwirte sind sauer. Das sind sie aber aus durchaus unterschiedlichen Gründen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Neue Musik 2024: Sechs aufstrebende Musikerinnen aus Deutschland'Into The Light' – so lautet das Motto der aktuellen Printausgabe von VOGUE Germany. Ein Leitsatz, der auch für dieses Musik-Special gilt, in dem wir die sechs vielversprechendsten aufstrebenden Musikerinnen aus Deutschland vorstellen, die ein großes Jahr vor sich haben und die schon jetzt auf Ihre Playlist gehören. Zusätzlich haben wir alle Songs aus dem Artikel sowie die momentan angesagtesten Tracks am Ende in einem umfangreichen Spotify-Mixtape kuratiert. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Neuentdecken! 1 Paula Hartmann Sie stand schon früh neben Julie Delpy in der Historien-Tragödie 'Die Gräfin' vor der Kamera, war später in der Komödie 'Der Nanny' neben Matthias Schweighöfer zu sehen und wirkte in der Netflix-Serie 'Almost Fly' mit: Paula Hartmann gilt nicht nur auf dem Bildschirm als eines der aufregendsten jungen Talente, sondern begeistert seit drei Jahren auch mit ihrer Musik ein immer weiter wachsendes Publikum

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Empörungswelle in Deutschland: Thierse und Patzelt diskutieren über die Zukunft der DemokratieNach der "Correctiv"-Recherche geht eine Empörungswelle durch Deutschland. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und Ex-OB von Frankfurt (Oder) Martin Patzelt diskutieren darüber, was daraus für die Demokratie folgt.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

LNG-Terminals in Deutschland: Wie wichtig sind sie wirklich?Die Statistiken geben erstmals Aufschluss über die Bedeutung der LNG-Terminals für die Gasversorgung Deutschlands. Der Anteil an den Gesamtimporten war im Jahr 2023 geringer als erwartet. Mit den neuen Terminals steht jedoch ein Wachstum bevor.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Pilotenstreik bei Brussels Airlines führt zu Flugausfällen in DeutschlandNach einem eintägigen Pilotenstreik bei Brussels Airlines sind auch Flüge von und nach Deutschland betroffen. Die Piloten bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines stimmen ebenfalls über einen Streik ab.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »