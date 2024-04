Mindestens 14 Tote bei Erdrutschen auf Sulawesi

Nach sintflutartigen Regenfällen sind bei Erdrutsche n auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch werde noch vermisst, sagte ein Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde.Auf Sulawesi herrscht noch Regenzeit, zudem begünstigen höhere Temperaturen der Meeresoberfläche extreme Wetter in vielen Gebieten Indonesien s.

Dort seien vier Häuser von den Erdmassen verschüttet und zwei Dorfbewohner verletzt worden, als am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht heftige Regenfälle instabilen Boden in der Region auflösten.Rettungskräfte suchten weiter nach dem vermissten Dorfbewohner in dem hügelig gelegenen Dorf South Makale. Der Mangel an Strom sowie die heftigen Regenfälle, die weiterhin über der Region niedergingen, behinderten jedoch die Arbeiten.

Erdrutsche Sulawesi Indonesien Regenfälle Vermisste

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mindestens zwölf Tote bei Angriff von Islamisten in SomaliaBlutiger Ramadan in Somalia: Im islamischen Fastenmonat hat die Terrormiliz Al-Shabaab ihre Angriffe im Land am Horn von Afrika verstärkt. Nun gab es unweit von Mogadischu zahlreiche Tote.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Mindestens zwölf Tote bei Angriff von Islamisten in SomaliaBlutiger Ramadan in Somalia: Im islamischen Fastenmonat hat die Terrormiliz Al-Shabaab ihre Angriffe im Land am Horn von Afrika verstärkt. Nun gab es unweit von Mogadischu zahlreiche Tote.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Mindestens zwölf Tote bei Angriff von Islamisten in SomaliaBlutiger Ramadan in Somalia: Im islamischen Fastenmonat hat die Terrormiliz Al-Shabaab ihre Angriffe im Land am Horn von Afrika verstärkt. Nun gab es unweit von Mogadischu zahlreiche Tote.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Mindestens zwölf Tote bei Angriff von Islamisten in SomaliaDie islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab verübt seit Jahren immer wieder Anschläge in Somalia.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Mindestens 91 Tote bei Untergang eines Fischerbootes in MosambikBeim Untergang eines überfüllten Fischerbootes sind im Norden von Mosambik mindestens 91 Menschen ums Leben gekommen. Rund 130 Menschen hätten am Sonntag aus der nördlichen Provinz Nampula auf die Insel Ilha de Mosambik fliehen wollen.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Iran: Mindestens 28 Tote nach schweren GefechtenBei einem Angriff auf die Stützpunkte der Revolutionsgarden durch Militante wurden fast 30 Menschen im Gefecht tödlich verletzt. Es soll sich um einen „vereitelten Terrorangriff“ gehandelt haben.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »