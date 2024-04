Mindestens 100 Tote bei Unwettern in Afghanistan und Pakistan

sind bei Unwetter n in den vergangenen Tagen insgesamt mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Das meldeten die Katastrophenschutzbehörden der beiden Länder am Dienstag. Demnach sei es in Afghanistan durch Überflutungen nach starken Regenfällen zu 50 Tote n und 36 Verletzte n gekommen. Hunderte Häuser seien zerstört oder beschädigt.

