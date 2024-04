Millionenschaden nach Großbrand in Willebadessen

Die Schadenssumme geht in den Millionenbereich. Wo sie genau liegt, das kann die Polizei auch vier Tage nach dem Großbrand im Industriegebiet in Willebadessen nicht genau beziffern. Denn noch immer kann die Industriehalle, die in der Nacht zu Karfreitag in Flammen aufging, nicht betreten werden. Auch Ostermontag musste die Feuerwehr nochmals nachlöschen. Das liegt auch an den Dingen, die der Versandhandel drinnen gelagert hatte.

„Die Brandermittler konnten bislang die Ruine noch nicht betreten“, sagt Polizeisprecher Jörg Niggemann am Dienstagvormittag auf „NW“-Anfrage. Grund dafür waren die über die Osterfeiertage immer wieder aufflammenden Glutnester in der Lagerhalle im Gewerbegebiet Gänsebruch, die immer wieder erneut die Feuerwehr auf den Plan riefen. Zum Glück war auch die Brandwache vor Ort geblieben. Es handele sich um einen Versandhandel, der Grußkarten, Papeterie, Geschenkartikel und Batterien im Angebot hat, erklärt der Polizeispreche

