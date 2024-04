Millionenraub in Kalifornien

Diebe haben aus einem Geldspeicher in Kalifornien bis zu 30 Millionen Dollar Bargeld erbeutet. Der Einbruch fand am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar statt. Die Täter gelangten über das Dach des Gebäudes in den Geldspeicher. Das FBI ermittelt.