Millionenerbin Marlene Engelhorn will Vermögen verschenken

Marlene Engelhorn hat mehr als 27 Millionen Euro geerbt. 90 Prozent davon will sie verschenken. An wen, soll ein unabhängiges Gremium entscheiden. Wer ist die 31-Jährige und was treibt sie an? Die deutsch-österreichische Millionenerbin und Sozial-Aktivistin Marlene Engelhorn will den größten Teil ihres Vermögens an die Allgemeinheit zurückgeben. Darüber, wer genau die 25 Millionen Euro bekommt, soll ein Gremium mit der Bezeichnung 'Guter Rat für Rückverteilung' entscheiden.

Dieses Gremium besteht demnach aus. Das Gremium soll sich zwischen März und Juni an sechs Wochenenden treffen und mit Hilfe von Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft und aus der Praxis diskutieren, wer das bekommt. Marlene Engelhorn selbst hat laut eigener Aussage keinerlei Mitsprache. Einzige Vorgabe für den 'Guten Rat': Das Geld darf nicht für verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke genutzt werden.-Gründers Friedrich Engelhor





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Paukenschlag-Performance: Phänomenales Ressourcen-Plus bei fettem Defizit! Aktie muss explodieren!10.01.2024 - Die Aussichten für Silber im Jahr 2024 und darüber hinaus sind mehr als vielversprechend! Marktexperten und Institute erwarten hohe Defizite! Mit dem Besten der Besten jetzt ein Vermögen machen!

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Paukenschlag-Performance: Phänomenales Ressourcen-Plus bei fettem Defizit! Aktie muss explodieren!10.01.2024 - Die Aussichten für Silber im Jahr 2024 und darüber hinaus sind mehr als vielversprechend! Marktexperten und Institute erwarten hohe Defizite! Mit dem Besten der Besten jetzt ein Vermögen machen!

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Ein einfacher Fahrradkurier wird zum reichsten Menschen der WeltEin Fahrradkurier wird zum reichsten Mann der Welt - und soll diese mit seinem Reichtum dann auch noch retten. Paramount+ hat den Bestseller 'Eine Billion Dollar' jetzt als Serie verfilmt, aber mit der Zeit den Fokus verloren. Die Kritik zum Neustart...

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Was 100 Kilometer mit dem Elektroauto wirklich kostenWer die Fahrtkosten auf den Verbrauch reduziert, unterschlägt den größten Teil der tatsächlichen Ausgaben. Das zeigt der Vergleich von zwölf Modellen.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Bund und Länder einig bei FlüchtlingskostenEs war ein fast schon ewiges Streitthema zwischen der Bundesregierung und den Ländern: Die Frage, wer wie viel Geld für die Versorgung Geflüchteter ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

„Inspektor Jury“ Filme und Bücher: Die richtige Reihenfolge der KrimisDie deutsch-österreichische Kriminalfilmreihe basiert auf den Büchern von Martha Grimes. Die richtige Reihenfolge der „Inspektor Jury“-Reihe, erfahrt ihr hier.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »