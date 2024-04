Millionen Tonnen Plastikmüll auf dem Meeresboden

Etwa jede Minute gelangt im Durchschnitt eine volle Müllwagenladung Plastik in die Weltmeere. Ein großer Teil davon sinkt in die Tiefe: Insgesamt befinden sich auf dem Grund der Ozeane heute schätzungsweise bereits drei bis elf Millionen Tonnen Plastikmüll , ergab der australischen Wissenschaftsbehörde Csiro und der kanadischen University of Toronto. Das Papier wurde im Fachmagazin »Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers« veröffentlicht.

Mithilfe von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROVs) sei es zum ersten Mal gelungen, ungefähr zu quantifizieren, wie viele Plastikabfälle auf den Meeresboden gelangen, sagte Csiro-Forscherin Denise Hardesty. Zudem analysierte das Team, wo genau sich das Plastik sammelt, bevor es in kleinere Stücke zerlegt und mit dem Meeressediment vermischt wird

