Millionen Menschen in Südafrika von Hunger und Wassermangel bedroht

Mehr als 24 Millionen Menschen in Südafrika kämpfen mit Hunger und Wassermangel infolge von Extremwetter . Das Land steht vor einer „unvorstellbaren humanitären Situation“. Mehr als 24 Millionen Menschen in Südafrika sind aufgrund von Dürre und Überschwemmungen von Hunger , Mangelernährung und Wasserknappheit bedroht. Laut „ “ warnen Experten davor, dass sich die Lage zu einer „unvorstellbaren humanitären Situation“ entwickeln könnte.

Wie „CNN“ berichtet, hat Simbabwe die Dürre inzwischen zur nationalen Katastrophe erklärt, nachdem bereits Sambia und Malawi diesen Schritt unternommen haben

