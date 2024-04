Millionen Menschen bereiten sich auf totale Sonnenfinsternis vor

In den USA bereiten sich derzeit Millionen Menschen darauf vor, die totale Sonnenfinsternis am 8. Oktober zu feiern: Es werden Reisen gebucht, Partys organisiert, Kinder bekommen schulfrei – alles, um das seltene Himmelsereignis zu erleben. Immerhin dauert es 20 Jahre, bis es in Amerika wieder so weit ist.

Lesen Sie auch: Der Mond schrumpft – Gefahr für die Raumfahrt?Die Menschen in Deutschland konnten die spezielle Konstellation, bei der sich der Mond komplett vor die Sonnenscheibe schiebt, zuletzt vor 25 Jahren erleben – und es wird auch noch sehr lange dauern, bis sich Ähnliches wiederholt. Denn nur wenn man sich auf der Erde an einem Ort im Schatten des Mondes befindet, nimmt man das Phänomen komplett wahr – von anderen Punkten der Erde aus, ist es nur zum Teil oder gar nicht zu sehen.Am 29. März 2025 gibt es die nächste Finsternis zu sehen – am besten auf SyltZwar wird es im Oktober 2024 schon die nächste Sonnenfinsternis geben – allerdings nur für den äußersten Süden Südamerika

