Millionen EM-Ticketanfragen in Deutschland

Mehr als 20 Millionen Anfragen gab es in der ersten Verkaufsphase für 1,2 Millionen Eintrittskarten bei der EM 2024 in Deutschland. Am Dienstag (14.11.2023) sind die positiven Bescheide, aber auch Millionen Absagen verschickt worden. Die nächste Chance auf EM-Tickets gibt es im Dezember, im Anschluss an die Auslosung. 'Deine Ticketbewerbung war teilweise erfolgreich.

Wir haben eine große Anzahl an Ticketbewerbungen erhalten, die die Anzahl der für die UEFA EURO 2024 verfügbaren Tickets bei Weitem übersteigt', hieß es beispielsweise in den am Dienstag verschickten Mails. Wer sich für mehrere Tickets und Spiele beworben hatte, muss beim erfolgten Zuschlag auch alle Tickets erwerben - oder die Kaufoption komplett verfallen lassen. Bis Freitag 14.00 Uhr müssen die bestellten Karten bezahlt sein. Anderenfalls, so hieß es in der Mail-Nachricht, 'werden die Tickets von deinem Benutzerkonto entfernt'. Nach der Bezahlung sollen die Karten im Anschluss digital zur Verfügung gestellt werde

NDR: Glücksspielatlas: Millionen Menschen in Deutschland von Glücksspielstörung betroffenIn Deutschland haben nach Angaben des Glücksspielatlas 1,3 Millionen Menschen eine sogenannte Glücksspielstörung. Der Drogenbeauftragte Blienert möchte vor allem Jugendliche besser vor der Sucht schützen. 4,6 Millionen Erwachsene in Deutschland sind Experten zufolge spielsüchtig oder zeigen erste Symptome dafür.

KINODE: MCU-Rekord: „The Marvels“ kostete mehr als 2,61 Millionen US-Dollar pro MinuteDie Produktionskosten von Filmen hängen natürlich stark von der Länge des entsprechenden Werks ab. Doch der neuste Marvel-Film entpuppt sich..

SZAKTUELL: Mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in DeutschlandIn Deutschland gibt es immer mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos. Besonders Schnellladesäulen finden E-Auto-Nutzer inzwischen leichter. Doch dem eigenen Ziel hängt die Bundesregierung aus Sicht des Automobilverbands weiter hinterher.

FN_NACHRİCHTEN: Weltdiabetestag: Deutsche Rentenversicherung unterstützt mit Prävention und RehabilitationBerlin (ots) - Diabetes mellitus, auch bekannt als 'Zuckerkrankheit', ist weltweit auf dem Vormarsch: Rund 11 Millionen Menschen sind allein in Deutschland daran erkrankt, davon 8,7 Millionen an Typ-2-Diabetes

NWNEWS: In Südasien leiden 347 Millionen Kinder an WasserknappheitIn der bevölkerungsreichsten Region der Welt leben mehr als ein Viertel aller Kinder. Laut einer Analyse des UN-Kinderhilfswerks gibt es dort aber nur vier Prozent des Wassers in der Welt.

