Millionen-Dollar-Raub in Los Angeles

Es ist einer der größten Verbrecher-Coups in der Geschichte von LA. 30 Millionen Dollar stahlen Diebe aus einem Geldspeicher. Ein Mitarbeiter zeigt sich schockiert. Los Angeles – Spektakulärer Einbruch am Ostersonntag. Komplett unbemerkt haben Diebe 30 Millionen Dollar (rund 28 Millionen Euro) aus der Gardaworld gestohlen. Erst am Montag fiel auf, dass das Geld weg ist. Es ist einer der größten Raub züge in der Geschichte von Los Angeles in Kalifornien (, er sei schockiert.

„30 Millionen Dollar im Valley sind einfach weg. Wie? Warum? Ich versuche immer noch, es zu verarbeiten. War es ein Insider-Job? War es nur eine Person? War es eine Gruppe? Wissen Sie, es gibt viele Fragen.“ Behörden vermuten, dass eine Gruppe für den Raubzug verantwortlich ist. Einen Alarm hatten die Diebe dabei nicht ausgelös

Millionen-Dollar Raub Los Angeles Einbruch Diebe

