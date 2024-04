Millionen-Dollar-Raub in Kalifornien

Diebe haben aus einem Geldspeicher in Kalifornien bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Zu dem spektakulären Einbruch kam es am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley, wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird, wie Elaine Morales von der Polizei in Los Angeles laut der „Los Angeles Times“ nun mitteilte. Die Einbrecher hätten sich Zugang zu einem Tresor in dem Gebäude verschafft.

Es soll sich um einen der größten Bargeld-Raubzüge in der Geschichte von Los Angeles handeln. Die Täter seien über das Dach des Geldspeichers in das Gebäude gelangt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Diebstahl sei erst am Montag bemerkt worden. Die Bundesbehörde FBI ermittelt gemeinsam mit der Polizei in Los Angeles. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt

Millionen-Dollar-Raub Geldspeicher Kalifornien Einbruch Tresor FBI Polizei

