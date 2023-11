Milliardenloch: NRW-Finanzminister sieht keine Auswirkungen auf Haushalt

Während die Ampel in Berlin über das plötzliche Milliardenloch streitet, das sich nach dem Urteil in Karlsruhe auftut, kreist im Regierungsviertel in Düsseldorf die Frage: Wird das auch uns treffen? Fragen und Antworten.Erstmal keine. Jedenfalls hat das der Finanzminister des Landes, Markus Optendrenk (CDU), am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtages bekräftigt.

Er vertraut dabei auf die bisherigen Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die beide gesagt haben: Das Haushaltsverfahren für das nächste Jahr laufe wie geplant weiter. Das heißt: Es bleibt bei allen geplanten Überweisungen aus Berlin nach NRW. Außerdem: Geld aus dem Krisen- und Transformationsfonds der Bundesregierung war im NRW-Haushalt gar nicht eingeplant.60 Milliarden Euro für Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft ausbleiben? Das fehlende Geld betrifft die ganze Republik, also auch Nordrhein-Westfalen. Rund 212 Milliarden Euro wollte die Bundesregierung für Klimaschutz und Transformation in den nächsten drei Jahren ausgebe

RPONLİNE: Bahnstreik: Das sollten Reisende in NRW wissenUm 22 Uhr startet der neue Streik der Lokführer. Rund 80 Prozent der Fernzüge fallen wohl aus, aber in NRW fahren mehr Züge als viele denken. Auch der Nahverkehr ist nicht direkt betroffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

NETZPOLİTİK_ORG: Das Jahr 2023 und das Symbol des BullshitsGegen falsche Versprechen, faktenfreie Debatten und fiese Tricks: Wir haken nach und decken auf. Mit investigativen Recherchen, Leaks und einem langen Atem. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. In diesem Jahr fehlen uns noch 442.000 Euro.

RPONLİNE: So begründet das Bundesverfassungsgericht das Schulden-UrteilNachdem das Bundesverfassungsgericht die Umbuchung von 60 Milliarden Euro in den Klimafonds für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat, muss die Ampel-Regierung neue Geldquellen finden oder Ausgaben kürzen. Zum Urteil und den Konsequenzen die wichtigsten Fragen und Antworten.

TAGESSPİEGEL: Finanzminister kündigt Verpflichtungsermächtigungen für 2024 an Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, dass Verpflichtungsermächtigungen für 2024 und die Folgejahre gelten werden, mit Ausnahme von Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der Erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden.

RPONLİNE: E-Auto-Ladestationen in NRW:​ Diese Städte hinken hinterher​Wie der Ausbau in NRW insgesamt und in einzelnen Städten laut einer VDA-Auswertung vorangeht und was die Wirtschafts- und Klimaschutz ministerin Mona Neubaur und Experten dazu sagen.

RPONLİNE: NRW-Städte reagieren besorgt auf Haushaltsurteil​Das Bundesverfassungsgericht hat die Umbuchung von 60 Milliarden Euro untersagt. Das bringt die Ampel-Koalition in Zugzwang. Doch auch in NRW sind mittelbare Auswirkungen zu erwarten. Insbesondere die Städte sind besorgt. Drohen jetzt Kürzungen bei ...

