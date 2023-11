Milliardenloch in der Finanzplanung der Ampel-Koalition

Nach dem historischen Verfassungsurteil zum Klimafonds fehlen in der Finanzplanung der Ampel-Koalition 60 Milliarden Euro für viele wichtige Projekte, etwa die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft. Wie sie das Loch schließen will, bleibt auch einen Tag später völlig offen. Die Opposition nutzt das für massive Attacken.Der Schock ist den Haushaltssprechern der Ampel-Fraktionen an diesem Donnerstag noch anzusehen.

Blass und ernst sehen sie aus zum Auftakt der für sie wichtigsten Sitzung des Jahres. „Natürlich hat uns der gestrige Tag im Zeitplan zurückgeworfen“, sagt Dennis Rohde, der Chef-Haushälter der, vor der so genannten Bereinigungssitzung für den Etat 2024. Der Haushaltsausschuss des Bundestags werde nach dem spektakulären Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Vortag nicht nur den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sperren, sondern auch gleich den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), den anderen riesigen Finanztopf neben dem regulären Haushalt, auch bekannt als „Doppel-Wumms“, nachdem ihn der Bundeskanzler so getauft hatt

:

NTVDE: RTL/ntv-Trendbarometer: SPD fällt auf Grünen-Niveau, Mehrheit will Groko statt AmpelDas neue RTL/ntv-Trendbarometer enthält vor allem gute Nachrichten für die Union. Sie erzielt beinahe so viel Zustimmung wie die Regierungsparteien zusammen und der CDU-Vorsitzende Merz vergrößert seinen Vorsprung auf Kanzler Scholz. Zudem wächst die Zustimmung zu einem Regierungswechsel deutlich.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Ampel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem AmtAmpel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem Amt 👉 Die Regierung will ein härteres Disziplinarrecht, um Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst zu entfernen. Experten äußern Bedenken daran. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Ampel darf Corona-Kredite nicht umschichtenKarlsruhe beanstandet den umstrittenen Ampel-Nachtragshaushalt von 2021. Demnach hätten nicht benötigte Kredite zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet werden dürfen.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Ampel verhängt zunächst Sperre für KlimafondsNach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Ein neuer Plan werde schnellstmöglich erarbeitet.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Bundesverfassungsgericht stoppt finanzpolitische Entscheidung der AmpelDas Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Ampel 60 Milliarden Euro, die ursprünglich zur Bewältigung der Coronapandemie vorgesehen waren, anders nutzen wollte. Die Auswirkungen auf die Finanzplanung für das kommende Jahr sind noch nicht absehbar. Die Entscheidung sorgt bereits jetzt für deutliche Reaktionen.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Verfassungsrichter bescheren der Ampel ein Milliarden-ProblemDas Bundesverfassungsgericht legt die Schuldenbremse eng aus und kassiert einen Buchungstrick der Ampelkoalitionäre ein. Plötzlich fehlen 60 Milliarden. Zentrale Projekte wackeln.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »