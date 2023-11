Milliarden für U-Bahn-Projekte trotz drohender Haushaltslöcher

Im Haushalt drohen Milliardenlöcher, die auch Klimaschutz-Investitionen betreffen. Gleichzeitig werden Milliarden in U-Bahn-Projekte gepumpt, deren Nutzen laut Monitor-Recherchen umstritten ist. Von Andreas Maus und Julia Regis, WDR Neue U-Bahnen gelten in vielen Großstädten als entscheidender Schritt für eine klimafreundliche Verkehrswende.

Eine deutschlandweite Umfrage des ARD-Magazins Monitor zeigt: In sieben der zehn größten deutschen Städte werden aktuell Tunnelprojekte für S- und U-Bahnen gebaut oder geplant. Megaprojekte, die oft Jahrzehnte dauern und viele Milliarden kosten. Kostenexplosionen bei Tunnel-Projekten In München etwa wird der Tunnel für eine zweite S-Bahn-Strecke gebaut. Die sogenannte 2. Stammstrecke. Bei Baubeginn wurden dafür rund 3,2 Milliarden Euro veranschlagt, heute rechnet man mit 8,5 Milliarden. In Hamburg haben die Bauarbeiten für die neue U-Bahn-Linie 5 begonnen. Auf rund 25 Kilometer soll der Tunnel die Hafenstadt unterqueren





tagesschau » / 🏆 2. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Qualitas Energy wirbt 2,4 Milliarden Euro für EE-Projekte einFinanzinvestor Qualitas strebt in Deutschland den Aufbau von 6 GW an EE-Kapazitäten an. Dafür hat das Unternehmen über einen neuen Fonds mehr als zwei Milliarden Euro eingenommen. Die auch in Deutschland

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Milliarden für U-Bahn-Tunnel: Bärendienst für den Klimaschutz?Viele Großstädte planen Tunnelbauten für öffentliche Verkehrsmittel. Doch die Projekte dauern teils Jahrzehnte und verschlingen Milliarden, die an anderer Stelle für eine klimafreundliche Verkehrswende fehlen. Monitor berichtet um 21:45 Uhr im Ersten:

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

U-und S-Bahn Berlin: Diese 10 Typen nerven am meisten in der proppenvollen BahnRücksichtslose Rammböcke, Taschen-Egoisten, wandelnde Lautsprecher, Abhuster: Das sind die nervigsten Nutzer im Berliner Nahverkehr.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Auch zu Weihnachten könnte es zu Bahn-Streiks bei der Deutschen Bahn kommenWarum es im Dezember – ausgerechnet kurz vor Weihnachten – mal wieder zu unangenehmen Bahnstreiks kommen könnte? Wir erklären die Gründe.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

- Bahn-Chaos bleibt​, kritisiert Pro BahnDer neue ICE hat seine Jungfernfahrt absolviert – und kommt mit neuem Innendesign daher. Bis 2030 soll die Flotte deutlich jünger werden. Aber der Fahrtgastverband Pro Bahn und die Wirtschaft kritisieren die massenhaften Verspätungen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Tarifverhandlungen Deutsche Bahn - Lokführer-Gewerkschaft GDL weist Schlichtungsvorschlag der Bahn zurückDer Vorsitzende der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Weselsky, hat einen Vorschlag von Bahnvorstand Seiler zurückgewiesen, bereits vor Beginn der Tarifverhandlungen in eine Art Schlichtung einzutreten.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »