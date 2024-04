Milliardär Joe Lewis wegen Insiderhandels verurteilt

Joe Lewis , Milliardär und Mogul vom englischen Fußball-Topklub Tottenham Hotspur , ist wegen Insiderhandel s zu drei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von fünf Millionen Dollar verurteilt worden. Richterin Jessica Clarke verhängte in New York am Donnerstag außerdem weitreichende Beschränkungen für Lewis' Unternehmen Broadbay und bezeichnete die Vergehen als 'zweifellos schwerwiegend', eine Gefängnisstrafe blieb dem Geschäftsmann allerdings erspart.

'Ich schäme mich, es tut mir leid''Ich bin heute hier, weil ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe. Ich schäme mich, es tut mir leid', sagte der 87-jährige Lewis vor der Urteilsverkündung, nachdem er sich für die Weitergabe von Insiderinformationen an sein Umfeld schuldig bekannt hatte. Seine beiden Anwälte hatten aufgrund des schwachen Zustands und einer bevorstehenden Augenoperation von Lewis dafür plädiert, diesem eine Haftstrafe zu erspare

