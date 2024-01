Millennium-Kamera auf Tumamoc Hill in Tucson

Auf der Rückseite der Kamera ist der Name Jonathan Keats eingraviert. Er ist der Schöpfer der Kamera, die 1.000 Jahre überstehen soll. (Bild: tucson.com) Auf Tumamoc Hill, einem Ort in Tucson Arizona, der täglich von Wanderern erkundet wird, steht eine besondere Kamera. Diese Kamera fängt nicht nur die Landschaft ein, sondern lässt 1.000 Jahre in die Zukunft blicken.

Die Millennium-Kamera, erdacht vom experimentellen Philosophen Jonathon Keats, einem Forschungsmitarbeiter am College of Fine Arts der University of Arizona, soll ein ganzes Jahrtausend auf einem einzigen Foto festhalten. Um eine Aufnahme zu entwickeln, die ein Jahrtausend überdauert, bedarf es Einfachheit. Ein winziges Loch in einer dünnen Scheibe aus 24-karätigem Gold ermöglicht den Eintritt von Licht in einen kleinen Kupferzylinder. Der Zylinder wiederum befindet sich auf einem Stahlmast. Über 10 Jahrhunderte hinweg wird das Sonnenlicht, das von der Landschaft Tucsons reflektiert wird, eine lichtempfindliche Oberfläche mit Rosenmadder-Pigment belichte





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ecovacs Airbot Z1: Multifunktionaler Haushaltshelfer mit LuftreinigungsfunktionDer Ecovacs Airbot Z1 ist ein multifunktionaler Haushaltshelfer, der sich auf Luftreinigung spezialisiert hat und auch als Bluetooth-Speaker genutzt werden kann. Mit einer eigenen Kamera kann er auch zur Heimüberwachung eingesetzt werden. Der Roboter verfügt über ein Sensoren-System für eine sichere Navigation und wird mit einem Luftsensor, USB-C-Kabel und Anleitungen geliefert. Die Luftreinigung kann manuell oder automatisch gestartet werden, abhängig von der individuell festgelegten Luftverschmutzung.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Neue Musik 2024: Sechs aufstrebende Musikerinnen aus Deutschland'Into The Light' – so lautet das Motto der aktuellen Printausgabe von VOGUE Germany. Ein Leitsatz, der auch für dieses Musik-Special gilt, in dem wir die sechs vielversprechendsten aufstrebenden Musikerinnen aus Deutschland vorstellen, die ein großes Jahr vor sich haben und die schon jetzt auf Ihre Playlist gehören. Zusätzlich haben wir alle Songs aus dem Artikel sowie die momentan angesagtesten Tracks am Ende in einem umfangreichen Spotify-Mixtape kuratiert. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Neuentdecken! 1 Paula Hartmann Sie stand schon früh neben Julie Delpy in der Historien-Tragödie 'Die Gräfin' vor der Kamera, war später in der Komödie 'Der Nanny' neben Matthias Schweighöfer zu sehen und wirkte in der Netflix-Serie 'Almost Fly' mit: Paula Hartmann gilt nicht nur auf dem Bildschirm als eines der aufregendsten jungen Talente, sondern begeistert seit drei Jahren auch mit ihrer Musik ein immer weiter wachsendes Publikum

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Atari 2600+: Ein nostalgischer Blick auf die Neuauflage der legendären KonsoleEin äußerlich originalgetreuer Nachbau des Atari 2600, der in Sachen Handhabung an das Spielen vor mehr als 30 Jahren erinnert, jedoch eine rudimentäre Ausstattung aufweist. Die Dokumentation lässt ebenfalls zu wünschen übrig.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Feuerwerksregeln in Deutschland und den NiederlandenEin Blick auf die Feuerwerksregeln in Deutschland und den Niederlanden zum Jahreswechsel von 2023 auf 2024.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Awdijiwka: Was ein Sieg Moskaus heißen würdeDie russische Armee kreist Awdijiwka zunehmend ein, der Fall der Stadt wird wahrscheinlicher. Für die Ukraine wäre der Verlust ein Schlag, der Kreml würde einen Sieg aufbauschen.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Schule, Presse, Polizei: Welche Macht hätte die AfD eigentlich, wenn sie Wahlen gewinnen würde?2024 wird in drei Bundesländern gewählt: Wenn die AfD wirklich gewinnen würde, welche Folgen hätte das? Was könnten sie tatsächlich verändern?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »