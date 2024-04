Milder und trockener März in Hessen

Der März war in Hessen trocken und recht sonnig. Das Bundesland erlebte einen milden Monat. Das Temperaturmittel betrug 7,3 Grad und lag damit deutlich über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 von 3,8 Grad. Zudem blieb es im März sehr trocken: Mit nur 53 Litern pro Quadratmeter regnete es deutlich weniger als in der Vergleichsperiode (62 Liter). Dafür zeigte sich die Sonne regelmäßiger.

Mit 107 Stunden gab es keine Veränderung im Vergleich zum langjährigen Mittel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hessen: DWD: Außergewöhnlich milder März in HessenDer März war in Hessen trocken und recht sonnig. Das Bundesland erlebte einen milden Monat.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Regen, Saharastaub und bis zu 23 Grad zum OsterwochenendeWer am Wochenende Ostereier suchen will, sollte eine Regenjacke einpacken: Es wird wechselhaft und immer mal wieder nass in Hessen - dafür aber richtig mild.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Rund 400 freie Arztsitze in Hessen - 'Lücken werden größer'Weitere Wege für Patientinnen und Patienten, längere Wartezeiten und weniger Termine - die Probleme durch den Landarztmangel nehmen zu. Wie lässt sich Abhilfe schaffen?

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: 411.543 private Waffen in Hessen registriertIn Hessen waren Ende 2023 über 411.500 Waffen in Privatbesitz. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse hingegen ist gestiegen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Piloten verdienten 2023 in Hessen am meistenGehälter unterscheiden sich in Deutschland und damit auch in Hessen. Welche Berufsgruppe gehört zu den Topverdienern?

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Freundlicher Wochenstart beim Wetter in HessenNach viel Regen am Wochenende wird der Montag freundlicher. Bis zu 13 Grad und aufgelockerte Bewölkung sagt der Deutsche Wetterdienst vorher.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »