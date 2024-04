Mikkel Hansen beendet seine Handballkarriere

Einer der Größten verlässt die große Handballbühne: Das Karriereende von Mikkel Hansen musste irgendwann kommen. Die Welthandballer gewordene Mischung aus Jesus und Björn Borg macht also Schluss. Und doch will man es einfach nicht wahrhaben…Ein Kommentar von Daniel Duhr Für einen Aprilscherz kommt die Nachricht leider ein paar Tage zu spät.

Und auch, wenn es keine große Überraschung ist - die Meldung, dass Dänemarks Rückraum-Star Mikkel Hansen im Sommer seine Karriere beendet, ist ein Paukenschlag. Mitten in die hyggelige dänische Mittagspause hinein verkündete der 36-Jährige seinen Abschied von der großen Handballbühne. Mikkel Hansen, die Welthandballer gewordene Mischung aus Jesus und Björn Borg, der wahlweise an seinem Stirnband und seiner Rockstar-Mähne oder seinen kompromisslosen Würfen und seinen fantasievollen, fantastischen Anspielen in jeder Halle der Welt sofort zu erkennen ist, hört auf. Nach den Olympischen Spielen in Frankreich ist Schlus

Mikkel Hansen Handball Karriereende

