Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verlobt

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde treten bald vor den Traualtar: Die zweimalige Olympiasiegerin Shiffrin machte via Instagram die Verlobung der beiden Superstars öffentlich. Die 29-Jährige posierte auf einem Foto glücklich lächelnd an der Seite des Norwegers - mit einem Diamantring am Finger. Shiffrin und Kilde sind seit Juni 2021 das Glamour-Paar im alpinen Ski -Zirkus.

"Ja, wir sind zusammen", hatte der Gesamtweltcupsieger von 2020 damals in der Tageszeitung "VG" gesagt: "Wir kennen uns seit sechs Jahren - und jetzt hat es gefunkt. Es ist sehr schön." vor 16 Stunden "Du inspirierst mich immer wieder. Auf dem Berg, aber noch mehr - und das ist am wichtigsten - abseits des Bergs", schrieb er unterhalb eines gemeinsamen Bildes. "Ich danke dir für deine Unterstützung. Und dafür, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast - ich liebe dich.

