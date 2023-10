Miguel Oliveira (RNF Aprilia): Kein Kommentar

Interviews laufen normalerweise nach einem bekannten Schema ab. Der Journalist stellt eine kurze Frage, der Sportler – oder wer es auch sein mag – gibt eine lange Antwort. Doch manchmal ist es umgekehrt. Derzeit kann man Miguel Oliveira löchern, wie man nur will, zur Zukunft des Portugiesen und der MotoGP-Klasse ist es unmöglich, eine verbindliche Antwort zu erhalten. Auch auf lange Fragen nicht.

Die längste dieser Fragen ist, ob es in Bezug auf die vielen Gerüchte, dass Oliveira im nächsten Jahr Repsol-Honda-Werksfahrer und Marc Márquez ersetzen werde, irgendwelche Neuigkeiten gebe.Die zweitlängste Frage ist, ob Oliveira bei dieser Option womöglich schon eine individuelle Entscheidung getroffen habe, sprich: Ja oder Nein zu einem möglichen Honda-Vertrag gesagt habe, brachte auch keine Aufschlüsse.

Oliveira ist ein hervorragender MotoGP-Pilot, der fünf Siege und sieben Podestplätze in der Königsklasse auf dem Konto hat, doch ihm fehlt das außergewöhnliche Format eines Marc Márquez oder eines Casey Stoner. Er war noch nie Weltmeister, was ihn zum Beispiel von Kollegen wie Mir, Zarco, Martin, Bagnaia, Viñales, Binder, Quartararo, Pol Espargaró, Alex Márquez und Augusto Fernández unterscheidet. headtopics.com

Honda braucht einen vielversprechenden Fahrer, will sich aber nicht auf lange Zeit an einen Fahrer binden, der in der WM aktuell an 14. Stelle liegt, auch wenn er schon 17 GP-Siege in der Tasche hat.Die Zukunft wird zeigen, was der beste Kompromiss für beide Seiten sein könnte. Ein «Nein» zu diesem Zeitpunkt bedeutet nichts anderes als ein «Vielleicht».2.

