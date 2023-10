Miguel Oliveira (KTM): Startplatz kommt vor Fußball

Miguel Oliveira stand zuletzt in Mugello und Montmeló zweimal in Folge auf dem Podest, dementsprechend ist auch seine Gemütslage vor dem Sachsenring-GP: «Ich bin zuversichtlich, aber wie immer bleiben wir mit beiden Beinen auf dem Boden. Wir müssen zunächst in das Wochenende starten und sehen, auf welchem Level wir sind. Ich glaube, unser Motorrad passt jetzt aber zu viel mehr Strecken.

«Ich bin natürlich motiviert, mit zwei Podestplätzen in Folge. Mal sehen, was wir hier zeigen können», hielt sich der WM-Siebte mit einer Zielsetzung zurück. Könnte ihn ein Sieg der Portugiesen gegen Deutschland am Samstagabend in der Vorrunde der Fußball-EM zusätzlich motivieren? Oliveira musste schmunzeln, erklärte dann aber: «Klar, wenn sie gewinnen, bin ich glücklich. Falls sie verlieren, muss ich aber trotzdem noch mein Rennen fahren. Ich glaube, dass mich da mein Startplatz für den Sonntag mehr oder weniger ermutigen kann.

Großes Gesprächsthemen bei der heutigen Pressekonferenz waren nach dem nachträglichen Drei-Sekunden-Penalty gegen Fabio Quartararo beim Catalunya-GP auch die Regelhüter des FIM MotoGP Stewards Panels. Der 26-jährige Portugiese meinte darauf angesprochen: «Wenn Dinge in der Hitze des Gefechts passieren, ist es auch für die Rennleitung schwierig. Man weiß in dem Moment nicht, was tatsächlich passiert ist, ob er die Lederkombi aufgemacht hat oder die von alleine aufgegangen ist. Einem Fahrer wegen eines Zwischenfalls beim Material die schwarze Flagge zu zeigen und nicht wegen seines Fehlers, darüber kann man meiner Meinung nach diskutieren. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Rookie Oliveira (KTM): Gefühl wichtiger als Ergebnis«Instinkte und das Gefühl entscheiden darüber, wie schnell du ein Motorrad bewegen kannst», erklärt Rookie Miguel Oliveira. Der Red Bull-KTM-Tech3-Pilot über die Entdeckungsreise MotoGP-WM. Weiterlesen ⮕

Johann Zarco (KTM/16.): Warum Oliveira schneller istRed Bull-KTM-Werksfahrer Johann Zarco steht in Spielberg auf Startplatz 16 – und damit hinter Tech3-Fahrer Miguel Oliveira. Trotzdem war der Franzose nach dem Qualifying am Samstag nicht unzufrieden. Weiterlesen ⮕

Miguel Oliveira (RNF Aprilia): Kein KommentarWährend Superstars wie Marc Márquez ihre Entscheidungen für die Zukunft längst getroffen und publik gemacht haben, will sich Miguel Oliveira nicht klar äussern. Interviews zum Thema sind wenig aufschlussreich. Weiterlesen ⮕

Miguel Oliveira (Rang 21): Der unerklärliche Absturz2022 siegte Miguel Oliveira im Regen-GP in Thailand auf der Werks-KTM, heute blieb er mit der RNF-Aprilia auf dem letzten Platz sitzen. Er wünscht sich Verbesserungen von Aprilia. Der Honda-Deal ist ausser Reichweite. Weiterlesen ⮕

Hervé Poncharal: «50 Prozent der Arbeit erledigt»Red Bull KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal war nach der Bestzeit von Miguel Oliveira ausser sich vor Freude. Weiterlesen ⮕

KTM: MotoGP-Production-Racer kommt erst 2018Im November findet das erste Rollout der MotoGP-KTM statt, 2017 wird die WM bestritten. Und 2018 wird die käufliche Version der RC16 auf den Markt kommen – für 140.000 Euro. Weiterlesen ⮕