Migration - das Aufregerthema

Die Parteien überbieten einander mit Forderungen nach einer schärferen Asylpolitik. Eine aufgebauschte Debatte? (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Sachsens Innenminister Armin Schuster will 2024 in den Landtag einziehen und setzt auf das Thema MigrationArmin Schuster, Sachsens Innenminister, plant, 2024 in den Landtag einzuziehen und setzt dabei auf das Thema Migration. Er betont, dass Humanität und Ordnung bei Flucht und Migration das Ziel sind, jedoch keine naive Multikulti-Politik. Schuster wurde zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 51 in der Sächsischen Schweiz ernannt, wo die AfD bei der Landtagswahl 2019 das Direktmandat gewonnen hatte. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben? Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Ewald will das Niveau erhöhenEwald, der selbständige Augenoptikermeister, möchte das Niveau beim 'perfekten Dinner' steigern. Er plant ein Menü mit Ricotta, Zitrone, Tomate, Salbei, bunten Bentheimern, Parmaschinken, Mozzarella und einem mutigen Dessert mit Pfirsich, Tomate, Mascarpone und Koriander. Die Gäste sind gespannt, aber auch verwirrt über die Kombinationen. Weiterlesen ⮕

Jack Miller (4./KTM): «Das war heute das Maximum»Red Bull-KTM-Pilot Jack Miller klagte über Leistungsmangel und ärgerte sich über die grimmige Fahrweise von Isaac Viñales. Und er gewann Platz 4 auch positive Seiten ab. Weiterlesen ⮕

Das Altern stoppen: Forschung auf der Suche nach der Pille gegen das AlternIn der Sendung 'Leschs Kosmos' wird über die Alterung des Menschen und die Suche nach der Pille gegen das Altern berichtet. Die Forschung konzentriert sich auf Medikamente wie Rapamycin und Metformin sowie auf die Verwendung von Blutplasma junger Lebewesen. Weiterlesen ⮕

Twitter/X: Das kostet das neue Werbefrei-AboElon Musk macht die X-Abos günstiger – und teurer. Weiterlesen ⮕