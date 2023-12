Migranten werden an der deutschen Grenze kontrolliert

Oktober 2021. Majid liegt auf einem Rasen in der Dresdener Innenstadt und schläft. Er ist müde, am Morgen erst sind er und die anderen mit einem Auto über die polnische Grenze gekommen. Er weiß nicht einmal, in welcher Stadt er ist. Tagelang hatten sie im Wald in Belarus ausgeharrt, „im Dschungel“, so erzählt er es uns. Zu Fuß gingen sie über die Grenze nach Polen. Dann kam ein Auto, fuhr sie bis nach Deutschland, setzte sie kurz hinter der Grenze in Sachsen ab.

Jetzt in Dresden wird er geweckt, über ihm stehen Polizisten. Er und die anderen sollen mitkommen. Sie werden auf eine Wache gefahren, zurück an die Grenze, von der sie gerade kommen. Dort durchsuchen Beamten der Bundespolizei alles, was sie dabei haben: Taschen, Handys, SIM-Karten. Die Taschen geben sie später zurück. Die Handys nicht. „Auf unsere Frage, wann wir sie zurückbekommen, hieß es: Wir brauchen erst mal alle Informationen daraus“, sagt Majid. Erst mehr als ein Jahr später wird er sein iPhone wieder in der Hand halte





