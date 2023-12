Migräne: Wenn der Kopf regelmäßig macht, was er will

Mit elf Jahren erlebt Phia es zum ersten Mal: Vor ihrem Auge erscheinen Flecken und Blitze, hinter den Augenbrauen pulsiert ein Schmerz, ihr wird speiübel. Auf dem Geburtstag einer Freundin bricht sie schweißgebadet und ohnmächtig zusammen.So nennt Phia Quantius das. Die 25-Jährige leidet seit ihrer Kindheit unter heftiger Migräne, die sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit völlig aus dem Alltag kickt.

Wie es ihr damit geht, und was das bedeutet, darüber hat sie jetzt ein gleichnamiges Buch geschrieben (Lübbe Life, 20 Euro), das Angehörigen und Betroffenen helfen soll. Watson sprach mit der Hamburgerin über altbackene Migräne-Klischees, echte Hilfe und das Leben mit einem Kopf, der regelmäßig macht, was er will.Ungeschlagen auf Platz eins ist:"Trink ein bisschen mehr Wasser." Direkt danach kommt:"Geh mal an der frischen Luft spazieren." Übrigens einer der schlechtesten Tipps, den man geben kann, denn Migräne verschlimmert sich oft bei Licht und den Geräuschen, denen du draußen ausgesetzt bis





