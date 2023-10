MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.164,25 +0,6% +5,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.373,25 +0,8% +26,4% Euro-Stoxx-50 4.044,96 +0,8% +6,6% Stoxx-50 3.810,91 +0,7% +4,4% DAX 14.776,52 +0,6% +6,1% FTSE 7.342,02 +0,7% -2,2% CAC 6.842,72 +0,7% +5,7% Nikkei-225 30.696,96 -1,0% +17,6% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 128,64 -0,28 -4,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,83 +0,00 +0,26 US-Rendite 10 J.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,90 85,54 -1,9% -1,64 +8,5% Brent/ICE 89,50 90,48 -1,1% -0,98 +9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,63 2. headtopics.com

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf der US-Burgerbrater die Erwartungen. Der Kurs steigt vorbörslich um 2,7 Prozent.Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

QIAGEN (21:05 Uhr) Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP): PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 470 -6% 16 500 Operatives Ergebnis bereinigt 127 -12% 15 144 Ergebnis nach Steuern bereinigt 112 -9% 4 123 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,48 -9% 15 0,53 Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:- DE 10:00 BIP (1. headtopics.com

Quartalszahlen vieler Börsenschwergewichte halten die Märkte in AtemDie Quartalszahlen vieler Börsenschwergewichte dürften die Märkte auch in der neuen Woche in Atem halten. Der Ausblick von 'Aktie der Woche'-Chef Lars Wißler. Stimmung schlecht, Märkte abseits des Nasdaq um 10% gefallen.

MÄRKTE ASIEN/Nahostkrieg belastet Börsen - HSBC nach Zahlen im MinusTOKIO/HONGKONG (Dow Jones) - Überwiegend mit Verlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. Auf der Stimmung lastet weiter der Krieg zwischen Israel und der Hamas, nachdem Israel am Wochenende eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen hat.

MÄRKTE EUROPA/Stabilisierungsversuch - aber Abwärtstrend intaktDJ MÄRKTE EUROPA/Stabilisierungsversuch - aber Abwärtstrend intakt FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind etwas höher in den Handel am Montag gestartet. Der DAX gewinnt am Morgen