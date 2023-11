MicroStrategy erwirbt im Oktober weitere 155 Bitcoin im Wert von $5,3 Millionen

MicroStrategy stieg erstmals im August 2020 mit einer beträchtlichen Investition von 250 Millionen Dollar in BTC in den Bitcoin-Markt ein. Seitdem hat das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände kontinuierlich ausgebaut und eine Treasury-Reserve-Strategie entwickelt, die nun über 158.400 Bitcoins umfasst.

Die finanzielle Performance des Unternehmens ist nach wie vor solide: Die Gesamteinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 3% auf 129,5 Mio. $. Davon entfallen 66 Millionen Dollar auf Abonnements und Softwareprodukte.

MicroStrategy meldet 900 Millionen Dollar Papiergewinn aus Bitcoin-Beständen inmitten einer anhaltenden Krypto-Expansion, dass das Unternehmen mit seinen umfangreichen Bitcoin-Beständen, die sich auf 158.400 BTC belaufen, einen beträchtlichen Papiergewinn von 900 Millionen Dollar erzielt hat. Dieser Wertzuwachs ist auf den Optimismus im Zusammenhang mit der möglichen Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) zurückzuführen.

Während MicroStrategy für das Quartal einen Umsatzanstieg von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr auf 130 Millionen Dollar meldete, verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 143,4 Millionen Dollar. Die Verluste sind auf Wertberichtigungen auf digitale Assets und Einkommenssteuern zurückzuführen, die sich auf 33,6 Millionen Dollar bzw. 109,6 Millionen Dollar beliefen.

Obwohl der Bitcoin-Kurs während des Quartals Schwankungen unterworfen war und von 30.480 $ auf 26.970 $ fiel, nutzte MicroStrategy die Gelegenheit und erwarb 6.067 BTC zu einem Durchschnittspreis von 27.590 $.

