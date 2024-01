MicroStrategy-Aktie: Saylor verkauft Unternehmensaktien im Millionenwert

Der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, plant, Unternehmensaktien im Wert von 216 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat bekannt gegeben, dass Saylor bereits mit dem Verkauf von 315.000 Aktienoptionen begonnen hat. Am 2. Januar hat er eine erste Tranche von 5.000 Aktien verkauft. Saylor plant, ab Januar täglich 5.000 MSTR-Aktien abzustoßen.





