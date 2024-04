Microsoft wird Teams weltweit von Office trennen

Der Konzern werde seine Chat-App Teams weltweit getrennt von Office an Kunden verkaufen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft begonnen, Teams in der EU und in der Schweiz getrennt von Office zu verkaufen, um so einer Kartellstrafe der EU-Kommission zu entgehen.

"Um Klarheit für unsere Kunden zu gewährleisten, weiten wir die Schritte, die wir letztes Jahr unternommen haben, um Teams von M365 und O365 im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz zu entbündeln, auf Kunden weltweit aus", sagte ein Microsoft-Sprecher.Teams war 2017 kostenlos zu Office 365 hinzugefügt worden und ersetzte später Skype for Business. In der Pandemie erfreute sich das Produkt aufgrund seiner Videokonferenzen großer Beliebtheit. Konkurrenten kritisierten jedoch, dass die Verknüpfung der Produkte Microsoft einen unfairen Vorteil verschaff

