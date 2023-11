Microsoft stellt neue Updates für Copilot vor

Microsoft setzt dieser Tage alles auf die KI-Karte. Ein zentraler Baustein ist dabei der so genannte Copilot, das ist die zentrale Software-Lösung bzw. Marke der Redmonder auf diesem Gebiet. Und für den Copilot hat Microsoft nun eine ganze Reihe an Neuerungen bekannt gegeben.

Microsoft, das 'Copilot-Unternehmen' Microsoft geht laut CEO Satya Nadella mittlerweile so weit, sich selbst als 'das Copilot-Unternehmen' zu bezeichnen, bald werde es für jeden und für alles, was man macht, einen Copilot geben, so der Microsoft-Chef. Im Zuge der Ignite 2023 hat Microsoft nun weitreichende Updates bekannt gegeben, diese sollen den Copilot simplifizieren und auch zugänglicher machen. Konkret bedeutet das, dass der bisherige Bing Chat schlicht auf Copilot umbenannt wird. Bing Chat Enterprise wird zu Copilot Pro umgetauft. Dessen Besonderheit: 'Copilot Pro hat einen kommerziellen Datenschutz. Das bedeutet, dass die Chatdaten nicht gespeichert werden, Microsoft keinen Zugriff darauf hat und die Daten nicht zum Trainieren unserer Modelle verwendet werden', erklärt das Redmonder Unternehme

WİNFUTURE: Microsoft stellt eigene Prozessoren für Cloud-Aufgaben vor Microsoft hat auf der Ignite-Konferenz 2023 zwei eigene Prozessoren vorgestellt, die als Custom-Chips und integrierte Systeme bezeichnet werden. Der Microsoft Azure Maia AI Accelerator soll Cloud-Aufgaben in Rechenzentren erledigen lassen und wurde in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt. Der Chip ist speziell auf die von OpenAI und Microsoft entwickelten Large Language Models (LLMs) abgestimmt.

MST_ALLENEWS: Ferrari hat noch keine Entscheidung über mögliche Updates für 2024 getroffenNach der Debütsaison des 499P hat Ferrari 'noch keine Entscheidung' über mögliche Update s für 2024 getroffen - Klarheit gibt es offenbar nur bei der Fahrerfrage) überzeugen: Wenngleich Toyota den Italienern noch überlegen war, kämpfte Ferrari bis zum letzten Rennen in Bahrain um die Weltmeisterschaft und feiert beim Langstreckenklassiker in Le Mans den wichtigsten Sieg des Jahres. Ob und wie das Hypercar für 2024 weiterentwickelt wird, ist allerdings noch offen.'Es ist noch nicht entschieden', verrät Ferrari-Technikdirektor Ferdinando Cannizzo.'Es gibt immer einen Plan, das Auto zu verbessern.' Allerdings muss Ferrari dafür'verstehen, wie man dieses Upgrade durchführt und welches der beste Weg ist, denn wir möchten die Dinge auf die richtige Weise machen.' 'Unser oberstes Ziel ist es also, alle Zuverlässigkeitsrisiken oder -probleme zu beseitigen, denen wir begegnen könnten', sagt Cannizzo, auch wenn der Ferrari 499P in diesem Jahr nicht mit allzu vielen Problemen aufgefallen war.'Wir hatten das Auto bisher sehr gut im Griff

BOERSEONLİNE: Bill Gates kauft Aktien von Apple und MetaKaum zu fassen: Der Microsoft -Gründer Bill Gates hat sich jüngst mit Aktien von Apple und Meta eingedeckt. Rechnet er etwa schon mit der nächsten Tech-Rallye?

FOLLOW_THE_G: Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3Wer gerade über den Kauf einer Xbox Series X nachdenkt, sollte mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn werfen. Beide Elektronikmärkte bieten die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell für einen Preis von 489,99 Euro an. Wenn wir die Kaufpreise für Diablo 4 (67,99 Euro) und CoD: MW 3 (69,00 Euro) abziehen, ergibt das einen effektiven Kaufpreis von 353 Euro – ein sehr solider Deal für die Microsoft -Konsole.

HEİSEONLİNE: Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im FokusDie Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI- Update " von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Update s zu den wichtigsten KI-Entwicklungen

