Microsoft stellt eigene Prozessoren für Cloud-Aufgaben vor

Microsoft hat anlässlich der Ignite-Konferenz 2023 soeben erstmals zwei eigene Prozessoren vorgestellt, die man als Custom-Chips und integrierte Systeme bezeichnet. Mit dem Microsoft Azure Maia AI Accelerator will Cloud-Aufgaben in seinen Rechenzentren erledigen lassen. Erste Microsoft-eigener KI-Chip mit OpenAI entwickelt Der Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator ist nach Angaben des Softwarekonzerns in Kooperation mit dem KI-Spezialisten OpenAI entwickelt worden.

Der Chip soll wie zigtausende KI-Chips der Nvidia A100- und H100-Serien in Rechenzentren zur Verarbeitung von Aufgaben aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz verwendet werden. Microsoft kann auf diesem Weg seine Abhängigkeit von Nvidia etwas reduzieren. Der Maia 100 soll speziell auf die von OpenAI und Microsoft entwickelten Large Language Models (LLMs) abgestimmt sein, wobei die Optimierung 'bis auf die Silizium-Ebene' hinunterreichen soll. Angeblich kann man so leistungsfähigere LLMs trainieren und diese den Kunden zu günstigeren Konditionen anbiete

:

COMPUTERBASE: CPU-Gaming-Benchmarks: Aktuelle Spiele-Benchmarks für AMD und Intel ProzessorenComputerBase liefert topaktuelle Benchmarks in aktuellen Games und gibt Hilfestellung dabei, auch ältere CPUs einzuordnen.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Intel präsentiert kleinere Erfolge auf Supercomputer-MesseIntel präsentiert auf der Supercomputer-Messe kleinere Erfolge wie Dawn in Großbritannien und SuperMUC-NG Phase 2 in Deutschland. Die Systeme sind ähnlich, aber unterschiedlich in Bezug auf Prozessoren und GPUs.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: Aurora-System am Argonne National Lab mit Verzögerung gestartetDas lang erwartete Aurora-System am Argonne National Lab ist endlich gestartet, jedoch mit fünf Jahren Verspätung und anderen Prozessoren als geplant. Aurora schafft laut der neuen Top500-Liste nur die Hälfte der erwarteten Leistung.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

NTVDE: Diamanten zur Kühlung von MikroprozessorenEine US-Firma setzt Diamanten zur Kühlung von Mikroprozessoren ein und erreicht dreimal schnellere Rechenleistung. Die Technik stammt aus Augsburg und bietet eine Alternative zur herkömmlichen Kühlung von Prozessoren.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

FİNANZENNET: KI-Expertin: Anwendungsbereiche von KI im BerufslebenSarah Hoffman, Vizepräsidentin im Bereich KI und maschinelles Lernen bei Fidelity Investments, hat auf dem Fast Company Innovation Festival 2023 hervorgehoben, wie sehr Werkzeuge wie ChatGPT von OpenAI den beruflichen Alltag bereichern können.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

HEİSE_DE: Karriere in der künstlichen Intelligenz: Wie man Fuß fasstOpenAI, Meta und Stability AI bieten hoch dotierte Karrieren als Spezialist für künstliche Intelligenz an. Aber reichen Programmierkenntnisse und das Wissen um die Werkzeuge aus, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein? Ein Headhunter für KI-Spezialisten erklärt, wie eine Karriere in diesem neuen Segment möglich ist.

Herkunft: heise_de | Weiterlesen »