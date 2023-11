Microsoft kündigt VR-Umgebung für Teams an

Microsoft hat auf seinem Ignite-Event eine Reihe von Neuerungen für die Kommunikations-Plattform Teams angekündigt - und einige bereits gezeigte Zukunfts-Features bekräftigt. Der größte Bruch zum bisherigen System bringt dabei die integrierte VR-Umgebung mit sich. VR-Umgebung kommt Diese wird von Microsoft als 'Immersive Räume' bezeichnet.

Die bisherige Benutzeroberfläche bei Videokonferenzen, bei der Kacheln mit den einzelnen Usern in einer 2D-Umgebung angeordnet wurden, soll hier in eine 3D-Welt mit verschiedenen Avataren geschoben werden. Die Avatare sollen sich leicht anpassen lassen, um das Aussehen, den Stil oder die Stimmung einer Person für den Tag wiederzugeben. Die Treffen finden dabei in verschiedenen vorgefertigten 3D-Umgebungen statt, die mehr sind, als nur ein netter Hintergrund. In einem kleinen Raum können normale Treffen stattfinden, während an größeren Orten auch Gruppen-Interaktionen möglich sin

:

