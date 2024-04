• Microsoft investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in G42 • G42 nimmt Abstand zu China -Verbindungen • US-Regierung trifft Schutzmaßnahmen Milliarden-Deal in KI-Branche Wie die New York Times jüngst berichtete, wolle Microsoft 1,5 Milliarden US-Dollar in G42 investieren und damit seine bestehende Zusammenarbeit vertiefen. G42 ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das bislang auch Verbindungen zu China pflegte.

Außerdem steht eine Reihe von Schutzmaßnahmen im Fokus. "Wenn es um neue Technologien geht, kann man nicht sowohl Chinas als auch unserem Lager angehören", zitiert die NYT Gina Raimondo, die Handelsministerin, die zuvor in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist war, um über Sicherheitsvereinbarungen für diese und andere Partnerschaften zu sprechen.

