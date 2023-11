Microsoft feiert den 38. Geburtstag von Windows

Microsoft feiert heute den 38. Geburtstag von Windows, denn am 20. November 1985 kam mit Windows 1.0 die erste Version des mittlerweile am weitesten verbreiteten und bisher kommerziell erfolgreichsten Betriebssystems der Welt auf den Markt. Um das Jubiläum zu feiern, wollen wir im Folgenden einen Überblick der Meilensteine der Windows-Geschichte geben. Alles begann mit der Vorstellung von Windows 1.0 am 10.

November 1983, doch erst zwei Jahre später kam das Produkt als grafische Oberfläche für MSDOS auf den Markt. In eigener Sache: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Bericht, der jedes Jahr zum Geburtstag aktualisiert wird. Das letzte Update fand am 20. November 2023 statt. Windows 1.0 Windows 1.0 wurde bei seiner Vorstellung 1983 anlässlich der Computermesse COMDEX noch als 'Interface Manager' für DOS präsentiert. Erst einige Zeit später erhielt die Software von Microsofts Marketing-Strategen den Namen 'Windows'. Hintergrund war, dass die hauseigenen Entwickler stets von Fenstern - also 'Windows' -sprachen, wenn es um den Umgang mit den einzelnen Teilen der Oberfläche gin





WinFuture » / 🏆 30. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Windows 10 pro upgrade auf Windows 11 ohne Microsoft KontoHallo Community, kann ich das Upgrade Windows 10 pro auf Windows 11 in den Einstellungen durchführen und zwar ohne Microsoft Konto? Derzeit ist Windows 10 Pro ohne Microsoft Konto installiert; gibt es beim Upgrade dann Probleme oder lässt sich dieses Problem nur mit einem 'Clean install'...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 18. / 66,528 Weiterlesen »

Windows 7 gegen Windows 10 gegen Windows 11: Nach 8 Jahren gibt es einen klaren GewinnerVor acht Jahren bekam Windows 7 neue Konkurrenz durch Windows 10, vor zwei Jahren erschien Windows 11. Wo stehen die Windows-Versionen heute?

Herkunft: GameStar_de - 🏆 92. / 22,5 Weiterlesen »

Microsoft-Chef spricht Klartext: Diese Windows-Entscheidung bereut er bis heuteAm Smartphone-Sektor hat sich Microsoft vor einigen Jahren gehörig die Finger verbrannt. Trotzdem gesteht Microsoft-Chef Satya Nadella in einem Interview nun, dass er glaubt, dass man die Windows Phones nicht so schnell hätte aufgeben sollen.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

Microsoft-Chef packt aus: Eine Windows-Entscheidung macht ihn auch heute noch fertigAn Smartphones ist Microsoft vor einigen Jahren kolossal gescheitert. Trotzdem gesteht Chef Satya Nadella in einem Interview nun, dass er glaubt, dass man die Windows Phones nicht so schnell hätte aufgeben sollen.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

Die mobilen Betriebssysteme Windows 10 Mobile & Windows PhoneMit Windows 10 Mobile wollte Microsoft seine mobilen und Desktop-Betriebssysteme vereinen. Bei uns finden Sie News und Videos zum erfolglosen Projekt.

Herkunft: WinFuture - 🏆 30. / 60,984 Weiterlesen »

Windows 7 Lizenz auf Windows 11 übertragen und KontoerstellungHallo alle zusammen! Werde mir demnächst einen neuen Rechner zusammenbasteln und stecke gerade in den Vorbereitungen dafür. Momentan nutze ich Windows 10 (Upgrade damals von Win 7 mit Retail-Key) und möchte auf dem neuen Rechner Windows 11 clean installieren. Ein MS-Konto habe ich nie besessen...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 18. / 66,528 Weiterlesen »