Microsoft Edge testet neues Feature zur Begrenzung des RAM-Verbrauchs

Für Microsoft Edge wird ein neues Feature getestet: In den Browser-Einstellungen sollt ihr künftig festlegen können, wie viel RAM maximal beansprucht werden darf.Internetbrowser zeigen nur selten Hemmungen, wenn es darum geht, Systemressourcen zu beanspruchen - insbesondere, wenn mehrere Tabs offen sind.In einem Insider-Build von Microsoft Edge findet sich im Reiter »System und Leistung« ein neuer Schieberegler. Erste Screenshots hierzu wurden vom Nutzer Leopeva64 auf X/Twitter hochgeladen.

Hier könnt ihr festlegen, ob das Ressourcenmanagement immer aktiv ist oder nur, wenn eine aktive Spielsitzung erkannt wird. Das Limit könnt ihr zwischen einem Bereich von 1 bis 16 GByte festlegen. In welchen Stufen das geschieht, geht aus den Screenshots aber nicht hervor.An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werde

Microsoft Edge Feature RAM-Verbrauch Ressourcenmanagement Browser-Einstellungen

