Microsoft-Aktie erreicht neues Allzeithoch

Die Microsoft-Aktie erreichte grade ein neues Allzeithoch – doch gleich mehrere Gründe sprechen dafür, warum sich der Einstieg jetzt erst recht noch lohnt: Seit Jahresanfang liegt sie über 50 Prozent im Plus und erreichte nun gerade ein neues Allzeithoch von 376 Dollar. Ja, Anleger, die die Aktie bereits im Depot haben, können sich wahrlich freuen.

Doch ist es nun Zeit, die Gewinne mitzunehmen und erstmal auszusteigen? Und haben Anleger, die bisher noch nicht investiert waren, ihre Chance bereits verpasst? Auf keinen Fall. Es sprechen weiterhin zahlreiche Gründe dafür, bei der Microsoft-Aktie zuzuschlagen. Dieser Meinung ist auch einer der bekanntesten Tech-Analysten, der sein Kursziel nun sogar nochmal erhöht hat.Ja, Microsoft hat durch den Hype um das Thema künstliche Intelligenz schon viel profitiert und die Aktie hat bereits einiges an Begeisterung eingepreist. Denn Microsoft gilt nebenals einer der entscheidenden Spieler der Branch

