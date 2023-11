Microsoft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumUBS AG400,00 USD18,5225.10.2023JP Morgan Chase & Co.385,00 USD14,0725.10.2023Jefferies & Company Inc.400,00 USD18,5225.10.2023JP Morgan Chase & Co.385,00 USD14,0724.10.2023UBS AG400,00 USD18,5223.10.2023Deutsche Bank AG380,00 USD12,5921.10.2023Redaktion finanzen.net

FINANZENNET: Apple öffnet Bücher für das abgelaufene JahresviertelApple wird am 02.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen. Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. 30 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 89,34 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren. Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,06 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,11 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 41 Analysten im Durchschnitt 383,09 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 394,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

