Mick Schumacher könnte 2024 in der Langstrecken-Serie WEC fahren

Mick Schumacher (24) absolvierte vor gut einer Woche einen Test für Alpine in einem Le-Mans-Prototypen-Auto des französischen Rennstalls. Das Team will 2024 in die Langstreckenserie WEC einsteigen. Und Mick Schumacher ist ein möglicher Fahrerkandidat. Der Deutsche ist aktuell Test- und Reservefahrer für Mercedes. Seine Chancen auf ein Vollzeit-Cockpit in der Formel 1 für 2024 sind minimal. Daher jetzt Plan B – der bislang gut anzulaufen scheint. Alpines Motorsport-Boss Bruno Famin, der nicht nur Interims-Teamchef des Formel-1-Teams, sondern auch Vize-Präsident der gesamten Motorsport-Abteilung von Alpine ist, auf Nachfrage von BILD: „Mick hat das Auto vor acht Tagen in Jerez getestet. Wir waren sehr happy mit seiner Performance und wie er mit dem Team gearbeitet hat.“Der Franzose weiter: „Ich glaube, er war auch happy. Das bedeutet, dass wir darüber sprechen können, nächstes Jahr etwas zu machen. Das ist der Stand.“ Es geht dabei um ein mögliches Engagement von Mick Schumacher 2024 in der Langstrecken-Serie WEC. Er würde dann unter anderem in Le Mans fahren. Auf einen genauen Zeitplan, wie es weitergehe, wollte sich Famin nicht direkt festlege Weiterlesen:

