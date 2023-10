Mick Schumacher fährt Meilenstein für Mercedes ein

Micks Sieg im ersten Lauf am Samstag war der 500. Formel-3-Erfolg mit Mercedes-Power - von der deutschen, britischen und australischen Meisterschaft über die Europameisterschaft bis hin zum Formel 3 Grand Prix in Macau und dem F3 Masters in Zandvoort.

Der erste Formel-3-Motor (M271) von Mercedes-AMG wurde aus dem Serienmotor der C- und E-Klasse entwickelt. Er gab beim Auftakt der Deutschen Formel 3-Meisterschaft 2002 in Hockenheim sein Renndebüt. Seit der Saison 2014 kommt sein Nachfolger, der F3 414, mit vier Zylindern, maximal zwei Litern Hubraum und Direkteinspritzung zum Einsatz.

Nachstehend fassen wir zehn interessante Zahlen, Fakten & Meilensteine über Mercedes-Power in der Formel 3 zusammen:• 7 Macau-Siege: Sieben Mal triumphierte ein Fahrer mit Mercedes-Power beim prestigeträchtigen Macau Grand Prix auf dem Guia Straßenkurs (2004-2006, 2011, 2013-2015)• 25 der Sieger mit Mercedes-Power traten später in der Formel 1 an headtopics.com

• 29 siegreiche Teams: So viele verschiedene Rennställe gewannen mindestens ein Rennen mit einem Formel-3-Motor von Mercedes-AMG • 33 Siege: Felix Rosenqvist erzielte die bislang meisten Siege mit dem Mercedes-AMG Formel-3-Motor vor James Winslow (23), Raffaele Marciello (21) und Lewis Hamilton (18)• 122 verschiedene Sieger: So viele Fahrer gewannen mindestens ein Formel-3-Rennen mit Mercedes-Power

• 132 Siege: Prema Theodore Racing erzielte die meisten der 500 Formel-3-Siege. Auf den Plätzen zwei und drei folgen ASM (86) und Mücke Motorsport (52)​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Ferrari-Junior Mick Schumacher: «Ein neuer Rekord»Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher kann auf dem kniffligen Hungaroring die Mängel seines Rennwagens nicht kaschieren – Rang 18. «Es ist offensichtlich, dass wir hinterher hinken.» Weiterlesen ⮕

Mick Schumacher: «Werden viel ausprobieren können»Die Fomel 1 reist nach Spielberg, wo nun zwei Rennen in Folge ausgetragen werden. Für Mick Schumacher bringt der Doppel-Einsatz Vorteile mit sich. Weiterlesen ⮕

Mick Schumacher (10.): «Gute Ausgangslage»Mick Schumacher beendete den Trainingsfreitag in Barcelona auf dem 10. Platz. Der Deutsche ist zuversichtlich, obwohl die Konkurrenz aufgerüstet hat. «Ich denke, in unserem Auto steckt noch viel Potenzial», erklärte er. Weiterlesen ⮕

Mercedes-Benz beginnt Produktion der neuen Mercedes-Benz E-Klasse LSTUTTGART (IT-Times) - Der Automobilhersteller Mercedes-Benz Group startet in einem Werk in China die Produktion der neuen Mercedes-Benz E-Klasse L. Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) gab Weiterlesen ⮕

Mercedes-Benz-Aktie vorbörslich unter Druck: Mercedes-Benz mit spürbaren RückgängenDer Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können. Weiterlesen ⮕

Mercedes-Benz-Aktie vorbörslich unter Druck: Mercedes-Benz mit spürbaren RückgängenDer Autobauer Mercedes-Benz hat die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können. Weiterlesen ⮕